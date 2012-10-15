日本软银接近以200亿美元收购美Sprint的70%股份--消息

路透纽约10月14日电---一位熟悉情况的消息人士表示,日本移动运营商软银(9984.T)接近达成协议,以200亿美元收购美国Sprint Nextel(S.N)的控股权.该交易将令Sprint得以强化财务实力,并可能对同业发起收购.

消息人士称,是次收购可能最快於周一敲定,预计将包括两部分:软银将提供约80亿美元的新资本,并从Sprint股东手中另外收购120亿美元股票.软银共计将购买Sprint约70%的股份.

若软银最终以200亿美元收购Sprint的70%股份,这意味着Sprint的估值约为286亿美元,较周五收盘时的市值高出约三分之二.

分析师和投资者普遍预期,若Sprint和软银结盟,Sprint可能利用资本注入的机会收购ClearwireCLWR.O的剩余股份,特别是考虑到後者的无线频谱资产极具吸引力.

Sprint和软银发言人目前未能发表评论.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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