日本软银接近以200亿美元收购美Sprint的70%股份--消息

调查：巴西央行料维持降息步伐不变 尽管雷亚尔升值
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
路透纽约10月14日电---一位熟悉情况的消息人士表示,日本移动运营商软银(9984.T)接近达成协议,以200亿美元收购美国Sprint Nextel(S.N)的控股权.该交易将令Sprint得以强化财务实力,并可能对同业发起收购.
消息人士称,是次收购可能最快於周一敲定,预计将包括两部分:软银将提供约80亿美元的新资本,并从Sprint股东手中另外收购120亿美元股票.软银共计将购买Sprint约70%的股份.
若软银最终以200亿美元收购Sprint的70%股份,这意味着Sprint的估值约为286亿美元,较周五收盘时的市值高出约三分之二.
分析师和投资者普遍预期,若Sprint和软银结盟,Sprint可能利用资本注入的机会收购ClearwireCLWR.O的剩余股份,特别是考虑到後者的无线频谱资产极具吸引力.
Sprint和软银发言人目前未能发表评论.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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