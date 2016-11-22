绵石投资称终止与万达集团重组 万达声明为单方面炒作（更新版）

路透上海11月22日 - 中国北京绵石投资集团股份有限公司(000609.SZ)周二公告称终止与国内大型房企万达集团的重组筹划，不过万达集团午后声明称，双方还未就重组事宜进行正式谈判，因此绵石投资公告纯属单方炒作行为。

万达集团官网刊登声明称，绵石投资公司是通过中介机构主动推荐给万达集团的，双方只进行初步接触，未就万达商业重组进行正式协议谈判，也未达成任何一致意向。因此绵石投资公司擅自发布“终止万达商业重组”公告完全属于单方炒作行为，与万达集团无关。

虽然绵石投资发布终止与万达重组的公告，但其重组预期仍提振公司股价，周二绵石投资复牌后全天封住涨停位，收报15.74元人民币，涨1.43元。因涉及资产交易和对外投资等重大事项，绵石投资自9月26日起停牌。

绵石投资周二公告，此前公司拟以发行股份购买资产的方式，购买万达集团等相关交易方持有的大连万达商业地产股份有限公司的全部股权，同时置出公司部分原有资产。但双方未能在时间安排协商上达成一致，因此决定终止本次重大资产重组事项筹划。

今年5月末，大连商业地产宣布，大股东万达集团提出按每股52.8港元收购公司全部已发行H股，交易作价达344.5亿港元。市场人士预计该公司有望在获得更高股票估值的中国内地市场重新上市。

绵石投资表示，本次筹划重大资产重组事项的终止，不会对其生产经营活动造成不利影响。另外，自本公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

大连万达集团官网显示，万达商业是全球规模最大的不动产企业。截至9月28日，已在全国开业160座万达广场、101家酒店，持有物业面积2,831万平方米。(完)

参看绵石投资公告详情，可点选深交所网站：here

参看万达声明详情，请点选：here