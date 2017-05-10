软银上财年全年营业利润增13% 受益于削减成本等因素

路透东京5月10日 - 日本软银集团(9984.T)公布年度营业利润增长13%，受益于削减成本，以及旗下美国无线部门Sprint Corp(S.N)用户增加。

Sprint为美国第四大无线通讯运营商，目前仍处于亏损状态，其受到投资者的密切关注。

路透2月报导，软银集团准备将Sprint Corp的控股权让与德国电讯(DTEGn.DE)旗下的T-Mobile US Inc(TMUS.O)，以达成这两家美国无线运营商的合并。

软银社长孙正义周三对记者称，“我们准备以开放态度磋商各种可能性，以使美国电信业真正具有竞争性。”

孙正义称，T-Mobile是潜在并购交易的最好候选企业之一，但他补充称，还存在其他可能性。

软银公布，截至3月的财年获利增至1.026万亿日圆(90亿美元)。该公司持有Sprint约83%的股权。

随着电信服务市场的成熟，软银将推出规模达1,000亿美元的一项基金，旨在使软银成为“科技业的伯克希尔哈撒韦”。

软银预计未来五年将向该基金至少投资250亿美元，该基金有望成为全球最大私募股权基金之一。软银还持有中国电商巨擘阿里巴巴(BABA.N)和其他很多企业的股权。

软银没有公布对当前财年的财测，称有太多不确定因素。(完)