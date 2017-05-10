软银上财年全年营业利润增13% 受益于削减成本等因素

第二季亚洲企业信心升至三年高点 因全球前景改善
路透上海6月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。
路透东京5月10日 - 日本软银集团(9984.T)公布年度营业利润增长13%，受益于削减成本，以及旗下美国无线部门Sprint Corp(S.N)用户增加。
Sprint为美国第四大无线通讯运营商，目前仍处于亏损状态，其受到投资者的密切关注。
路透2月报导，软银集团准备将Sprint Corp的控股权让与德国电讯(DTEGn.DE)旗下的T-Mobile US Inc(TMUS.O)，以达成这两家美国无线运营商的合并。
软银社长孙正义周三对记者称，“我们准备以开放态度磋商各种可能性，以使美国电信业真正具有竞争性。”
孙正义称，T-Mobile是潜在并购交易的最好候选企业之一，但他补充称，还存在其他可能性。
软银公布，截至3月的财年获利增至1.026万亿日圆(90亿美元)。该公司持有Sprint约83%的股权。
随着电信服务市场的成熟，软银将推出规模达1,000亿美元的一项基金，旨在使软银成为“科技业的伯克希尔哈撒韦”。
软银预计未来五年将向该基金至少投资250亿美元，该基金有望成为全球最大私募股权基金之一。软银还持有中国电商巨擘阿里巴巴(BABA.N)和其他很多企业的股权。
软银没有公布对当前财年的财测，称有太多不确定因素。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透上海6月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。