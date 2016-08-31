软银对英国芯片设计大厂安谋收购案获后者股东批准

路透伦敦8月30日 - 英国科技企业安谋(ARM)ARM.L股东周二批准日本软银(9984.T)对该公司的收购，意味着安谋这家带动智能手机革命的芯片设计商的独立性就此告终。

软银7月向安谋表达以320亿美元现金收购的意愿，并期望安谋能继续维持数码创新的领导地位。安谋为苹果(AAPL.O)供应商。

安谋表示，周二的股东投票中，同意收购的票数超过95%。

为了寻求政治上的支持，并让并购过程更为顺畅，软银社长孙正义在并购交易宣布前，与英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)联络过，以抚平交易或对英国科技业不利的疑虑。

以溢价43%进行收购的软银，已承诺在未来五年将安谋于英国的人力至少增加一倍、继续以剑桥为总部，并保留安谋以伙伴关系为基础的业务模式与文化。

这些承诺将成为做出这类连带保证的新并购规定的第一道考验。这些规定是在2014年辉瑞(Pfizer)(PFE.N)试图收购英国的AstraZeneca后推出。

安谋董事长Stuart Chambers表示，软银对工作岗位与投资的保证是法律上的承诺，不只是“贴心的理念、允诺或好意”。(完)