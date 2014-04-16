日本热股：软银盘初大涨逾7%至一周高点，受阿里巴巴业绩提振

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透东京4月16日 - 日本软银 股价周三盘初跳升逾7%，触及一周高位7,518日圆，此前其关联企业中国电子商务巨擘阿里巴巴集团第四季营收加速增长。
阿里巴巴集团第四季录得净利13.6亿美元，增长一倍。
软银在主板中交投最为活跃。(完)
(翻译 张荻； 审校 戴素萍)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。