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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 08:30 BJT

日本热股：软银盘初大涨逾7%至一周高点，受阿里巴巴业绩提振

路透东京4月16日 - 日本软银 股价周三盘初跳升逾7%，触及一周高位7,518日圆，此前其关联企业中国电子商务巨擘阿里巴巴集团第四季营收加速增长。

阿里巴巴集团第四季录得净利13.6亿美元，增长一倍。

软银在主板中交投最为活跃。(完)

(翻译 张荻； 审校　戴素萍)
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