软银预估自阿里巴巴上市中可获益46亿美元

亚股下跌同时美元回吐涨幅 因朝鲜紧张局势升温
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透东京9月22日 - 日本软银(SoftBank)(9984.T)称，预期公司可自阿里巴巴集团(BABA.N)纽约上市中获利约5,000亿日圆(合约46亿美元)。阿里巴巴在首日交易中即劲扬38%。
软银社长孙正义亦对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，他希望能增持阿里巴巴股票，且一再重申公司对当前32%的持股感到满意。软银是阿里巴巴最大的股东。
当被问及是否希望能持有更多阿里巴巴股票时，孙正义对CNBC表示:“那是一定的。”
软银在周六在声明中称，预期在截止9月底上半年公司因阿里巴巴上市便可录得5,000亿日圆获利，将在稍后公布确切数据。
中国电商巨头阿里巴巴周五在纽约证交所首日秀中股价飙升，投资者都想抓住机会，在这一有望成为史上规模最大的IPO中分得一杯羹。阿里巴巴占到中国网络销售的80%。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张明钧)
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路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)