软银增加出售阿里巴巴股票 售股总额达100亿美元

路透东京6月3日 - 日本软银(9984.T)周五表示，正进一步出售11亿美元阿里巴巴(BABA.N)股票，令总售股规模达到100亿美元。

此外Gungho Online Entertainment(3765.T)表示，软银还同意将手中Gungho股份的大部分卖回给Gungho，作价730亿日圆(6.8538亿美元)。

软银周三称，将出售至少79亿美元阿里巴巴的持股，以筹集资金。这是软银自2000年开始投资阿里巴巴以来，首次出售后者股票。两家公司表示，将维持战略伙伴关系。

软银称，正在执行一项出售更多阿里巴巴股票的绿鞋期权。一名发言人表示，软银出售更多股票是因为需求强劲。

此次出售可望帮助降低软银的负债。

阿里巴巴周三称，新加坡国有基金从软银手中购买了10亿美元阿里巴巴股票。(完)