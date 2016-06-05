软银增加出售阿里巴巴股票 售股总额达100亿美元

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京6月3日 - 日本软银(9984.T)周五表示，正进一步出售11亿美元阿里巴巴(BABA.N)股票，令总售股规模达到100亿美元。
此外Gungho Online Entertainment(3765.T)表示，软银还同意将手中Gungho股份的大部分卖回给Gungho，作价730亿日圆(6.8538亿美元)。
软银周三称，将出售至少79亿美元阿里巴巴的持股，以筹集资金。这是软银自2000年开始投资阿里巴巴以来，首次出售后者股票。两家公司表示，将维持战略伙伴关系。
软银称，正在执行一项出售更多阿里巴巴股票的绿鞋期权。一名发言人表示，软银出售更多股票是因为需求强劲。
此次出售可望帮助降低软银的负债。
阿里巴巴周三称，新加坡国有基金从软银手中购买了10亿美元阿里巴巴股票。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。