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国际财经 | 2016年 6月 15日 星期三 16:12 BJT

日本软银预估本财年认列出售阿里巴巴股份获利多达24亿美元

路透东京6月15日 - 日本软银集团(9984.T)周三称，预计在本财年认列一笔2,000-2,500亿日圆(19-24亿美元)的出售阿里巴巴(BABA.N)股份获利。

该公司本月稍早表示，计划出售价值100亿美元的阿里巴巴股份，以降低付息债务，在阿里巴巴的持股比例由32.2%调低至27%左右。(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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