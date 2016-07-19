软银收购ARM有望给银行带来1.2亿美元佣金收入

路透伦敦/纽约7月18日 - 据汤森路透/Freeman Consulting周一的估算，日本软银集团计划以320亿美元收购英国芯片设计商ARMARM.L，将让参与交易的银行业者分享总计高达1.2亿美元的佣金。

将有七家金融机构瓜分这笔收购带来的佣金。汤森路透/Freeman Consulting的估值显示，交易双方将向各自的顾问支付5,000万至6,000万美元佣金。

这笔周一早间宣布的交易，将成为今年最大的并购交易之一，标志着参与交易的银行业者大有斩获的一天，尤其是那些佣金收入主要来自并购交易的精品投行。

估值显示，高盛和Lazard是ARM的主要金融顾问，将获得咨询费的一大部分。瑞银(UBSG.S)和巴克莱(BARC.L)也在顾问行列。

软银聘请的顾问则是美国精品投行the Raine Group和英国精品投行Robey Warshaw，还有日本瑞穗证券。

未来还将有过桥融资带来的更多收入，安排费用预计将有4,500万美元。

这笔收购将帮到担心英国退欧会让他们无交易可做的欧洲银行业者。

2016年第一季的全球并购咨询费较上年同期减少15%，总计为115亿美元，符合今年并购交易减少23%的趋势。(完)