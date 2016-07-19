软银收购ARM有望给银行带来1.2亿美元佣金收入

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦/纽约7月18日 - 据汤森路透/Freeman Consulting周一的估算，日本软银集团计划以320亿美元收购英国芯片设计商ARMARM.L，将让参与交易的银行业者分享总计高达1.2亿美元的佣金。
将有七家金融机构瓜分这笔收购带来的佣金。汤森路透/Freeman Consulting的估值显示，交易双方将向各自的顾问支付5,000万至6,000万美元佣金。
这笔周一早间宣布的交易，将成为今年最大的并购交易之一，标志着参与交易的银行业者大有斩获的一天，尤其是那些佣金收入主要来自并购交易的精品投行。
估值显示，高盛和Lazard是ARM的主要金融顾问，将获得咨询费的一大部分。瑞银(UBSG.S)和巴克莱(BARC.L)也在顾问行列。
软银聘请的顾问则是美国精品投行the Raine Group和英国精品投行Robey Warshaw，还有日本瑞穗证券。
未来还将有过桥融资带来的更多收入，安排费用预计将有4,500万美元。
这笔收购将帮到担心英国退欧会让他们无交易可做的欧洲银行业者。
2016年第一季的全球并购咨询费较上年同期减少15%，总计为115亿美元，符合今年并购交易减少23%的趋势。(完)
(编译 白云; 审校 龚芳)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。