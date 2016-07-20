软银收购推动ARM股价飙涨 押注下跌的对冲基金自认倒霉

路透伦敦7月19日 - 日本软银(9984.T)意外以320亿美元收购英国芯片设计商ARMARM.L，后者股价飙涨近50%时，达拉斯的一支对冲基金却是押注ARM股价下跌的投资者之一。

在整个对冲基金行业已然处于业绩下滑，一些投资者要求赎回基金的艰难时期，那些对冲基金还是倒霉地下错赌注。

英国金融市场行为监管局(FCA)的数据显示，软银周一宣布收购要约时，Maverick Capital持有庞大的ARM空仓，相当于ARM股份的约1.2%。

截至1月6日，Maverick持有0.67%的ARM空仓，5月3日升至1.2%。

Maverick拒绝就此置评。

投资者运用卖空策略押注股价将会下跌，他们可以先借入股票并卖出。

但如果股价上涨，这种策略就会赔钱，因为卖空者到一定时候还是要买回并归还股票。

看淡ARM前景的并非只有Maverick。在软银提出收购前，周五ARM股票融券比重达到5.6%，高于1月的2%。

今年稍早，Maverick对艾尔建股票增持将近一倍，此后辉瑞(PFE.N)以1,500亿美元求购艾尔建(AGN.N)的交易告吹，后者股票随之下跌。

今年由于市况波动，买入或融入股票的对冲基金境况特别艰难。

根据Eurekahedge提供的行业数据，今年上半年这类基金回报下降0.96%，同期投资者要求赎回20亿美元。

Greenlight Capital和QVT Financial在2013和2014年持有的ARM空头仓位均大于0.5%，但2015年降至披露门槛以下。(完)