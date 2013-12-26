软银洽谈收购T-Mobile股权 融资活动亦展开--消息（更新版）

（新增更多细节）

* 软银与德国电讯洽谈T-Mobile股权收购问题--消息

* 美国监管机构料担心该交易对市场竞争的影响

* 软银旗下Sprint将购买T-Mobile股权，媒体报导对此估值为200亿美元

路透东京12月25日 - 据知情消息人士周三称，日本软银(9984.T)正在就收购美国无线运营商T-MobileUSTMUS.N进行磋商，也在同金融机构商讨融资事宜。

其中一位消息人士称，软银希望在4月始的下个财年通过其最近收购的美国子公司Sprint(S.N)收购T-Mobile的多数股权。

媒体报导中对这项交易的估值约为200亿美元，和软银今年夏天收购Sprint时所支付的216亿美元接近。若交易成功，将帮助软银超越美国同业Verizon(VZ.N)和美国电话电报公司(AT&T)(T.N)，成为全球以营收计第二大移动运营商。

软银社长孙正义也将更加接近其构建全球最大移动互联网公司的梦想，但前提是必须消除美国监管机构对竞争问题的担心。

“除了财务和融资方面外，美国可能担心像孙正义这样一位外国公司的主管，在那里究竟能够开放多少移动通讯基础设施，该协议是否会影响良性竞争，”东京的一位银行消息人士说。

Sprint多年来一直有意与T-Mobile合并，两家公司的高管均表示，美国无线市场需要整合，通过基础设施和设备订购方面的合作打造更为强大的业者来与这两家最大的运营商抗衡。

**削弱竞争疑虑**

美国联邦通讯委员会(FCC)和司法部官员均暗示，他们将严格审查该收购案。

上周消息人士对路透透露，软银可能还面临差不多一年之内的第二场竞购战，因为美国卫星电视服务商DishNetwork(DISH.O)也垂涎T-Mobile。

Dish在迫使软银提高对Sprint的收购出价后，在今年稍早放弃对Sprint的角逐。

日本经济新闻周三报导称，软银与德国电讯就收购T-Mobile的协商进入最后阶段。但消息人士对路透透露，协商仍处在初步阶段。

日经报导，尽管德国电讯更倾向于现金交易，但软银之前曾考虑过换股，现在其选项可能还增加了投标报价和其他交易方式。

彭博新闻周末报导，孙正义至少与五家银行讨论了融资事宜，其中包括瑞士信贷CSGN.VX、瑞穗银行、高盛(GS.N)和德意志银行(DBKGn.DE)。

软银股价周三跌0.5%至8,770日圆，T-Mobile股价周二收升1%至32.19美元。(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 侯向明)

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