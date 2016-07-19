焦点人物：孙正义放手一搏收购ARM 投资者众说纷纭

路透东京7月19日 - 日本软银 (9984.T)创始人孙正义以320亿美元收购英国芯片设计公司ARM Holdings ARM.L的最新疯狂想法令投资者和分析师产生了分歧。

孙正义曾白手起家将软银从一个价值50,000美元的初创企业打造成了价值680亿美元的投资巨无霸。

周一宣布的这笔交易或许富有远见卓识，也可能蕴藏风险，抑或兼而有之，令投资者和分析师均感到措手不及。

然而就交易达成和公布的方式而言，投资者和分析师均认可孙正义的鲜明风格，其大胆的做派曾经取得成功，例如对雅虎(Yahoo!) (YHOO.O)和中国电商阿里巴巴(BABA.N)的早期投资，这些令孙正义一度成为日本最富有的人。

不少投资者曾希望孙正义能将近期出售资产所得资金用于回购股票或是减轻一下沉重的债务负担，但在最新消息影响下，软银在东京挂牌的股票周二早盘遭遇了大量卖单的冲击，该股周二收跌10.3%。

“软银最新的收购交易并非市场所愿，”Ichiyoshi Asset Management的首席基金经理Mitsushige Akino称。“孙正义的风格是要继续扩张，但他是不是太过了一些？”

投资者担忧，收购ARM可能超出软银所能负担。软银仍在努力扭转Sprint(S.N)，并且背负1,120亿美元的沉重债务。这次收购将创下日本对外收购的最高纪录。

其他人的看法则更为长远。

“这和软银的现有业务几乎没有协同效应，但如果考虑到ARM未来的潜力，收购就说得通，”IwaiCosmo证券公司的资深分析师Tomoaki Kawasaki表示。

“孙先生把对未来的投资优先于巩固资产负债表。这非常有孙氏风格。”

孙正义是韩裔日本人，是一名靠自己力量成功的企业家。一名投行人士描述他的思想“超前了数十年”，而在日本企业界，他一直是个非主流人物。

他穿着日本上班族模样的简朴西装，但却经常大胆直言，有时甚至到了令人侧目的程度，他拥有名人般的高人气，在推特上有250万粉丝追踪。

周一他在伦敦向投资者和分析师推销ARM收购案时，引用了电影星际大战里尤达大师的话，强调要“顺应原力”，他还说，阿里巴巴创始人马云已经马上打电话来讨论合作事宜。

**“疯狂构想”**

直到上个月之前，孙正义都还在准备淡出舞台。但现年58岁的孙正义突然打消退休计划，并称将为留下来打造“软银2.0”，并努力实现“一些疯狂构想”。

当在介绍收购ARM交易时，他四两拨千斤地驳斥了那些怀疑他的人。

“如果投资人不喜欢这交易，他们会卖股票，”他指出。

“我是软银最大股东，我和其他股东的利益没有不同。”

日本安联环球投资投资长Kazuyuki Terao也站在怀疑的一方。

“从报酬及与现有业务间的综效来看，40%以上的溢价很难被合理化，”他并称这可能阻碍短期获利增长，尽管中长期而言有可能成长。

孙正义表示，他在与几个顾问磋商之后，在短短两周内就敲定这笔交易。其中一个顾问是美国精品投资银行Raine联合创始人塞恩(Jeffrey Sine)，他多年来为孙正义提供建言。

“此交易很快地完成，毫无争议，但这正是孙正义的一贯作风，”Securities Japan Inc首席市场分析师Masayuki Otani称。

孙正义在软银中持股约19%。他表示，投资者应当充分利用科技业中他称之为的“范式转移(paradigm shift)”。他认为，随着世界向互联设备的转型，ARM必将是核心所在。

这引起一些人的共鸣。

“日本企业通常谨小慎微，不果敢，但孙先生不同，”一位不愿具名的散户债券持有人说。她是位现年72岁的退休人员。

“这正是我购债的原因所在，我想支持他的挑战精神。”

即便如此，该交易仍具重大风险，尤其是如果它分散了孙正义及高管解决Sprint难题的注意力。自2013年并购以来，Sprint一亏再亏，不过孙正义周一告诉投资者，该集团很快将实现盈亏平衡。

“对我们来说，昨日宣布的ARM并购交易似乎与软银的投资策略并不一致，”Jefferies分析师Atul Goyal表示，并称不清楚当前已经溢价的ARM如何能让软银投资者得益。

“它并没有激发出太多信心，还需三思。”(完)