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中国财经 | 2013年 7月 30日 星期二 17:58 BJT

软银社长孙正义称阿里巴巴可能IPO一事未有任何决定

路透东京7月30日 - 日本软银(9984.T)社长孙正义周二表示，有关阿里巴巴可能进行首次公开发行(IPO)一事，尚未作出任何决定。阿里巴巴为中国及全球最大网路零售商，软银持有阿里巴巴36.7%股权。

“阿里巴巴IPO并没有任何确切计划，我不愿评论，”孙正义在软银的季度财报简报会上表示。他被问到阿里巴巴计划在香港IPO对软银的影响。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)

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