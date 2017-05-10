软银集团上财年计入22亿美元衍生品亏损

路透东京5月10日 - 日本软银集团(9984.T)周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团(BABA.N)的持股所致。

软银集团持有阿里巴巴29.9%的股权。该公司去年称要卖出至少79亿美元的阿里巴巴股票，以削减债务。(完)