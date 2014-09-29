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国际财经 | 2014年 9月 30日 星期二 07:47 BJT

软银收购梦工厂谈判暂停 仍有可能重启--WSJ

路透9月29日 - 华尔街日报(WSJ)引述知情人士消息报导称，日本软银(9984.T)收购好莱坞的美国动画制作公司梦工厂DWA.O的谈判已经偃旗息鼓。

在盘后交易中，梦工厂股价大跌约9%。周一，因有报导称软银正洽谈收购该公司，梦工厂股价交易时段大涨约26%，收在28.18美元。

WSJ报导称，目前尚不清楚在周六到周一的谈判期间发生了什么。

不过WSJ表示，谈判有可能恢复，双方或许会达成协议而非直接收购，也可能结成某种内容合作伙伴。欲查看WSJ报导英文原文，请浏览：on.wsj.com/YIaXt0

梦工厂发言人Allison Rawlings表示，该公司将不对市场传闻置评。无法联系到软银置评。(完)

(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)

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