软银收购梦工厂谈判暂停 仍有可能重启--WSJ

路透9月29日 - 华尔街日报(WSJ)引述知情人士消息报导称，日本软银(9984.T)收购好莱坞的美国动画制作公司梦工厂DWA.O的谈判已经偃旗息鼓。

在盘后交易中，梦工厂股价大跌约9%。周一，因有报导称软银正洽谈收购该公司，梦工厂股价交易时段大涨约26%，收在28.18美元。