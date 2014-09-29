软银收购梦工厂谈判暂停 仍有可能重启--WSJ

油价下跌 因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透9月29日 - 华尔街日报(WSJ)引述知情人士消息报导称，日本软银(9984.T)收购好莱坞的美国动画制作公司梦工厂DWA.O的谈判已经偃旗息鼓。
在盘后交易中，梦工厂股价大跌约9%。周一，因有报导称软银正洽谈收购该公司，梦工厂股价交易时段大涨约26%，收在28.18美元。
WSJ报导称，目前尚不清楚在周六到周一的谈判期间发生了什么。
不过WSJ表示，谈判有可能恢复，双方或许会达成协议而非直接收购，也可能结成某种内容合作伙伴。欲查看WSJ报导英文原文，请浏览：on.wsj.com/YIaXt0
梦工厂发言人Allison Rawlings表示，该公司将不对市场传闻置评。无法联系到软银置评。(完)
(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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