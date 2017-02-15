日本软银将以33亿美元收购Fortress投资集团

路透东京2月15日 - 日本软银集团(9984.T)同意以约33亿美元现金收购私募股权投资和资产管理公司Fortress投资集团(FIG.N)。软银一直以来专注电信和科技产业，此举出人意料。

两家公司称，Fortress的主要高管将继续领导该基金。总部位于纽约的Fortress将在软银麾下作为独立业务部门运营。

Fortress股东每股将获得8.08美元现金，较2月13日收盘价溢价38.6%。

Fortress在一份公告中称，计划维持2016年第四季每股0.09美元的当前派息计划。

软银目前正通过去年10月与沙特组建的一只规模1,000亿美元的科技基金，进行大规模投资。这只基金由曾经在投行任职、并在Fortress工作过很短一段时间的Rajeev Misra运营。(完)