软银与德国电讯磋商收购后者旗下T-Mobile多数股权--消息

路透东京12月25日 - 据知情消息人士周三称，日本软银(9984.T)正在就收购美国无线运营商T-MobileUSTMUS.N进行磋商，也在同金融机构商讨融资事宜。

其中一位消息人士称，软银在与T-Mobile的母公司德国电讯(DTEGn.DE)进行磋商，希望在4月始的下个财年通过其最近收购的美国子公司Sprint(S.N)来收购T-Mobile的多数股权。

专业人士称，由于担心削弱市场竞争性，美国监管机构可能对Sprint与T-Mobile的交易进行严格审查。(完)

(编译 李春喜 审校 李爽)

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