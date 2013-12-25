软银与德国电讯磋商收购后者旗下T-Mobile多数股权--消息

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透东京12月25日 - 据知情消息人士周三称，日本软银(9984.T)正在就收购美国无线运营商T-MobileUSTMUS.N进行磋商，也在同金融机构商讨融资事宜。
其中一位消息人士称，软银在与T-Mobile的母公司德国电讯(DTEGn.DE)进行磋商，希望在4月始的下个财年通过其最近收购的美国子公司Sprint(S.N)来收购T-Mobile的多数股权。
专业人士称，由于担心削弱市场竞争性，美国监管机构可能对Sprint与T-Mobile的交易进行严格审查。(完)
(编译 李春喜 审校 李爽)
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路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。