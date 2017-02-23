版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 23日 星期四 16:30 BJT

企业并购：日本软银否认有意参股沃达丰与印度Idea合并后公司

路透孟买2月23日 - 日本软银集团周四否认在与沃达丰(Vodafone)旗下的印度业务以及印度公司Idea Cellular进行磋商，以获得这两家公司合并后新公司的股份。

此前印度经济时报援引四位未具名消息人士报导，软银寻求持有沃达丰-Idea合并后公司的股份。

“我们绝对否认软银将参股沃达丰-Idea合并后的公司，”一名软银发言人表示。

“我们强调，未进行此类磋商，媒体的报导没有依据，也未经证实。”(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐