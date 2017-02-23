企业并购：日本软银否认有意参股沃达丰与印度Idea合并后公司

纽约期市：可可期货录得2011年以来最大单日跌幅，交投活跃
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
路透孟买2月23日 - 日本软银集团周四否认在与沃达丰(Vodafone)旗下的印度业务以及印度公司Idea Cellular进行磋商，以获得这两家公司合并后新公司的股份。
此前印度经济时报援引四位未具名消息人士报导，软银寻求持有沃达丰-Idea合并后公司的股份。
“我们绝对否认软银将参股沃达丰-Idea合并后的公司，”一名软银发言人表示。
“我们强调，未进行此类磋商，媒体的报导没有依据，也未经证实。”(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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