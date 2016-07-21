软银将与本田联手 打造可读取驾驶员情绪的会说话汽车

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京7月21日 - 那厢刚刚宣布将以320亿美元收购英国的芯片(晶片)设计商ARM Holdings ARM.L，软银集团(9984.T)创始人兼社长孙正义这厢又有了一个“疯主意”：能读取驾驶员情绪的会说话的汽车。
这家日本电信和互联网公司周四称，将于本田汽车(7267.T)联手，寻找将软银机器人技术应用到汽车中的方法，实现汽车能与驾驶员沟通，并可能帮助他们泊车或者在长途旅行中提供陪伴。
此前软银刚刚在周一同意收购ARM Holdings。孙正义认为，ARM会在科技业向“物联网”转型期间发挥核心作用。
在东京的一次活动中，软银和本田描绘了这样一个未来，依赖基于软银“Pepper”机器人的云技术，本田汽车可以实现与驾驶员说话并互动。Pepper是款真人大小可以读懂人的情绪的机器人。
“想像一下，超级智能机器人投身为人类服务，”孙正义称。
“再想像一下，有一天汽车本身变成了超级电脑或者机器人。本田将是率先采用这种技术。”
此次与本田的合作的背景是，汽车生产商竞相开发自动驾驶汽车，而且其中很多计划在未来几年内将这类汽车推向市场。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。