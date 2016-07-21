软银将与本田联手 打造可读取驾驶员情绪的会说话汽车

路透东京7月21日 - 那厢刚刚宣布将以320亿美元收购英国的芯片(晶片)设计商ARM Holdings ARM.L，软银集团(9984.T)创始人兼社长孙正义这厢又有了一个“疯主意”：能读取驾驶员情绪的会说话的汽车。

这家日本电信和互联网公司周四称，将于本田汽车(7267.T)联手，寻找将软银机器人技术应用到汽车中的方法，实现汽车能与驾驶员沟通，并可能帮助他们泊车或者在长途旅行中提供陪伴。

此前软银刚刚在周一同意收购ARM Holdings。孙正义认为，ARM会在科技业向“物联网”转型期间发挥核心作用。

在东京的一次活动中，软银和本田描绘了这样一个未来，依赖基于软银“Pepper”机器人的云技术，本田汽车可以实现与驾驶员说话并互动。Pepper是款真人大小可以读懂人的情绪的机器人。

“想像一下，超级智能机器人投身为人类服务，”孙正义称。

“再想像一下，有一天汽车本身变成了超级电脑或者机器人。本田将是率先采用这种技术。”

此次与本田的合作的背景是，汽车生产商竞相开发自动驾驶汽车，而且其中很多计划在未来几年内将这类汽车推向市场。(完)