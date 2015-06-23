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国际财经 | 2015年 6月 23日 星期二 11:48 BJT

软银将联手两家企业向印度太阳能项目投资200亿美元

路透新德里6月22日 - 日本软银(9984.T)将联手当地企业Bharti Enterprises及台湾鸿海(2317.TW)，向印度太阳能项目投资约200亿美元，这是迄今对印度再生能源领域最大的投资承诺之一。

软银周一表示，几家企业已达成一致，电厂最低发电能力为20千兆瓦。此前该公司表示，将分批向印度投资100亿美元。

软银将持有新成立公司SBG Cleantech的多数股权，Bharti和鸿海为小股东。

“印度的日照时间是日本的两倍，”软银社长孙正义对记者称。

“太阳能电厂的建设成本只是日本的一半。两倍的光照时间，一半的成本，这意味着效率是日本的四倍。”

孙正义称，投资的时间安排要看地方和中央政府，以及电厂所需用地的购置情况。(完)

(编译 于春红；审校 郑茵)

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