软银将联手两家企业向印度太阳能项目投资200亿美元

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透新德里6月22日 - 日本软银(9984.T)将联手当地企业Bharti Enterprises及台湾鸿海(2317.TW)，向印度太阳能项目投资约200亿美元，这是迄今对印度再生能源领域最大的投资承诺之一。
软银周一表示，几家企业已达成一致，电厂最低发电能力为20千兆瓦。此前该公司表示，将分批向印度投资100亿美元。
软银将持有新成立公司SBG Cleantech的多数股权，Bharti和鸿海为小股东。
“印度的日照时间是日本的两倍，”软银社长孙正义对记者称。
“太阳能电厂的建设成本只是日本的一半。两倍的光照时间，一半的成本，这意味着效率是日本的四倍。”
孙正义称，投资的时间安排要看地方和中央政府，以及电厂所需用地的购置情况。(完)
(编译 于春红；审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。