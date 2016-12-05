软银社长孙正义称对印度投资将超过原先承诺的100亿美元

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新德里12月2日 - 日本电信及互联网综合企业软银集团(9984.T)社长孙正义周五表示，软银在10年内对印度的投资将超过100亿美元。
“我将会超过我承诺的金额，”孙正义在新德里印度斯坦时报领袖峰会上表示，他指的是之前所称100亿美元的投资承诺。
他表示，软银已于印度投资20亿美元。
孙正义也表示，软银仍需为一档1,000亿美元的科技投资基金筹募300亿美元。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。