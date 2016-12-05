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国际财经 | 2016年 12月 5日 星期一 10:18 BJT

软银社长孙正义称对印度投资将超过原先承诺的100亿美元

路透新德里12月2日 - 日本电信及互联网综合企业软银集团(9984.T)社长孙正义周五表示，软银在10年内对印度的投资将超过100亿美元。

“我将会超过我承诺的金额，”孙正义在新德里印度斯坦时报领袖峰会上表示，他指的是之前所称100亿美元的投资承诺。

他表示，软银已于印度投资20亿美元。

孙正义也表示，软银仍需为一档1,000亿美元的科技投资基金筹募300亿美元。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张荻)

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