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中国财经 | 2017年 5月 12日 星期五 14:08 BJT

软银集团称向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元

路透东京5月12日 - 软银集团(9984.T)在一份业绩声明中表示，已同意向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元，或5,500亿日圆。

软银称，尚无法断定该项投资对2018年3月止年度业绩的影响。

这项声明是周三发布的，当地媒体周五报导了这一消息。(完)

(编译 王洋; 审校 张明钧)

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