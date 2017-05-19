日本软银斥资14亿美元 投资印度Paytm母公司

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透孟买5月18日 - 日本软银(9984.T)投资印度Paytm母公司One97 Communications 14亿美元，因其打算在印度扩大用户基础并维持市场领先地位。Paytm是一家数码支付初创公司。
熟知此事的消息人士表示，软银已买进One97 10亿美元的新股，相当于持股14.2%，并进一步买进4亿美股的现有股票。软银和Paytm均不愿给出细节。
Paytm在声明稿中表示，软银并将取得Paytm一席董事。
Paytm经营印度最大的数码支付系统，用户数超过2.2亿人。该公司表示，其计划未来三至五年斥资1,000亿卢比(15亿美元)来扩大其服务。
软银并大力推动Snapdeal与市场领导者Flipkart的合并。Snapdeal是印度第三大电子商务商，软银对Snapdeal的投资，是其迄今在印度的最大笔投资之一。
分析师表示，软银正寻求在印度复制其在中国的策略。在中国，阿里巴巴经营自家的数码支付供应商支付宝。
“软银基本上试图与Paytm建立类似支付宝的平台，”Forrester Research资深预测分析师Satish Meena表示。(完)
(编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。