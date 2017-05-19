日本软银斥资14亿美元 投资印度Paytm母公司

路透孟买5月18日 - 日本软银(9984.T)投资印度Paytm母公司One97 Communications 14亿美元，因其打算在印度扩大用户基础并维持市场领先地位。Paytm是一家数码支付初创公司。

熟知此事的消息人士表示，软银已买进One97 10亿美元的新股，相当于持股14.2%，并进一步买进4亿美股的现有股票。软银和Paytm均不愿给出细节。

Paytm在声明稿中表示，软银并将取得Paytm一席董事。

Paytm经营印度最大的数码支付系统，用户数超过2.2亿人。该公司表示，其计划未来三至五年斥资1,000亿卢比(15亿美元)来扩大其服务。

软银并大力推动Snapdeal与市场领导者Flipkart的合并。Snapdeal是印度第三大电子商务商，软银对Snapdeal的投资，是其迄今在印度的最大笔投资之一。

分析师表示，软银正寻求在印度复制其在中国的策略。在中国，阿里巴巴经营自家的数码支付供应商支付宝。

“软银基本上试图与Paytm建立类似支付宝的平台，”Forrester Research资深预测分析师Satish Meena表示。(完)