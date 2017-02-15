焦点：日本软银将以33亿美元收购美国资产管理公司Fortress

路透东京2月15日 - 日本软银集团(9984.T)周三宣布，同意以大约33亿美元收购美国资产管理公司Fortress Investment Group(FIG.N)，以扩大该公司在投资方面的专长。软银正准备推出一个全球最大的私募基金。

这次交易全部以现金进行，是软银对一家投资基金的首笔重大注资，也是该公司又一个出人意料的一步棋。截至目前，软银主要侧重电信和科技领域。

去年10月软银创始人孙正义意外宣布，该公司将与沙特联手成立一个规模为1,000亿美元的基金。

东京咨询公司Eurotechnology Japan的Gerhard Fasol表示，这笔交易可能有助于软银向利用私募资金而不是债务进行投资的转型。

“孙正义的策略似乎是利用Fortress的专长实现从债务融资转向私募股权。这对该公司而言是个合理的选择，”他说。

软银在2014年把Fortress高管Rajeev Misra招致麾下。Misra目前负责运作软银-沙特阿拉伯基金。

在纽约上市的Fortress投资涵盖房地产、对冲基金和私募股权等。

截至2016年9月底，该公司旗下管理的资产规模达700亿美元，是全球为数不多的拥有以日本资产为目标的基金的外国投资者之一。

全球金融危机后，Fortress购买了意大利银行业坏账，且在日本也有不错表现，包括雷曼兄弟2008年倒闭后购买了其在日本的酒店资产。

**投资严谨**

孙正义在声明中称，该交易会“加速推进软银大胆严谨投资以及出色执行力的2.0转型战略，以实现长期可持续成长”。

未能联系到软银高层对该交易进一步置评。

尽管Fortress在日本的业绩表现让软银产生好感，但其整体成长势头却黯淡无光。作为10年前第一家上市的美国大型另类资产管理公司，Fortress当时的估值达140亿美元。

虽然Fortress进行多元化发展，在从比特币到木材的一系列对冲基金策略方面都有涉足，但却未能与黑石集团 (BX.N)等更大型同行管理下的资产增长齐头并进。

两家公司称，Fortress的主要高管将继续领导该基金。总部位于纽约的Fortress将在软银麾下作为独立业务部门运营。其表示，资深基金经理也将留下。

Fortress股东每股将获得8.08美元现金，较2月13日收盘价溢价38.6%。

Fortress在一份公告中称，计划维持2016年第四季每股0.09美元的当前派息计划。

摩根大通证券和摩根士丹利分别为软银和Fortress提供财务咨询。

软银股价尾盘约涨1.6%，东证股价指数.TOPX涨0.95%。(完)