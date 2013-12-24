软银收购T-Mobile的协商进入最后阶段--日经

路透12月24日 - 日本经济新闻周二援引匿名消息人士的话报导，日本软银(9984.T)与德国电讯(DeutscheTelekom)(DTEGn.DE)正在进行最后协商，以收购后者旗下美国无线运营商T-MobileTMUS.N。

报导称，软银希望最早在明年春季利用所持Sprint股份来支付对T-Mobile的收购，此项交易规模超过190亿美元。软银的目标是让Sprint收购T-Mobile的多数股权。今年稍早，软银收购了Sprint的80%股份。

日本经济新闻称，软银之前曾考虑过换股，但现在其选项可能还增加了出价收购和其他交易方式。德国电讯更倾向于现金交易。

Sprint多年来一直有意与T-Mobile合并，两家公司的高管均表示，美国无线市场需要整合，创建一个更强大的业者来与Verizon Wireless和美国电话电报公司(AT&T)两大运营商抗衡。

专家称，Sprint和T-Mobile联手料招致监管机构的详细审查。

T-Mobile股价涨0.33美元或1.04%，收报32.19美元。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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