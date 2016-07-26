软银类人机器人Pepper今年稍后将在台湾亮相

路透台北7月25日 - 软银(9984.T)负责类人机器人Pepper台湾市场销售的高管周一透露，Pepper将于今年稍后在台湾首秀，将有100台采取租赁方式的Pepper机器人在一些银行和家乐福(CARR.PA)亮相。

台湾料将成为日本以外首批推出Pepper的市场之一。

台湾是这款机器人代工企业鸿海富士康科技集团的总部所在地。

但Pepper尚不会展开销售，也不会向台湾消费者推出。像很多其他市场一样，台湾人还不能广泛接受将类人机器人当成日常生活的一部分。

鸿海副总裁兼亚太电信董事长吕芳铭称，台湾第一金控(2892.TW)和台新金控(2887.TW)的银行分支、国泰金控(2882.TW)人寿保险分支以及台湾电信运营商亚太电信(3682.TW)料将把Pepper放到一线服务，以支持客户的基本需求。

法国零售商家乐福高管Marilyn Su表示，家乐福准备把两台Pepper放到台湾门店。(完)