软银类人机器人Pepper今年稍后将在台湾亮相

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透台北7月25日 - 软银(9984.T)负责类人机器人Pepper台湾市场销售的高管周一透露，Pepper将于今年稍后在台湾首秀，将有100台采取租赁方式的Pepper机器人在一些银行和家乐福(CARR.PA)亮相。
台湾料将成为日本以外首批推出Pepper的市场之一。
台湾是这款机器人代工企业鸿海富士康科技集团的总部所在地。
但Pepper尚不会展开销售，也不会向台湾消费者推出。像很多其他市场一样，台湾人还不能广泛接受将类人机器人当成日常生活的一部分。
鸿海副总裁兼亚太电信董事长吕芳铭称，台湾第一金控(2892.TW)和台新金控(2887.TW)的银行分支、国泰金控(2882.TW)人寿保险分支以及台湾电信运营商亚太电信(3682.TW)料将把Pepper放到一线服务，以支持客户的基本需求。
法国零售商家乐福高管Marilyn Su表示，家乐福准备把两台Pepper放到台湾门店。(完)
(编译 王颖；审校 杜明霞)
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。