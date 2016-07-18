软银社长孙正义称目前投资英国的时机刚刚好

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月18日 - 日本软银集团(9984.T)社长孙正义称，软银之所以决定收购英国芯片(晶片)设计公司ARM Holdings ARM.L，是因为相信在英国公投退出欧盟后，现在投资英国的时机是合适的。
“我知道，很多人在担心英国复杂的政局状况，我有些朋友在英国有生意，他们非常担心，”该320亿美元的并购交易宣布之后，孙正义在伦敦记者会上这样表示。
“他们中的一些人在讨论将总部搬离英国，改选其他地方。而我恰恰相反。我对英国很有信心。”
英国在6月23日公投退欧，令英镑严重受挫，并打击了投资者对英国经济的信心。(完)
(编译 刘秀红；审校 于春红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。