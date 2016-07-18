软银社长孙正义称目前投资英国的时机刚刚好

路透伦敦7月18日 - 日本软银集团(9984.T)社长孙正义称，软银之所以决定收购英国芯片(晶片)设计公司ARM Holdings ARM.L，是因为相信在英国公投退出欧盟后，现在投资英国的时机是合适的。

“我知道，很多人在担心英国复杂的政局状况，我有些朋友在英国有生意，他们非常担心，”该320亿美元的并购交易宣布之后，孙正义在伦敦记者会上这样表示。

“他们中的一些人在讨论将总部搬离英国，改选其他地方。而我恰恰相反。我对英国很有信心。”

英国在6月23日公投退欧，令英镑严重受挫，并打击了投资者对英国经济的信心。(完)