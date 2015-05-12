软银任命艾若拉为总裁 或为社长孙正义接班人

路透东京5月11日 - 日本电信公司--软银(9984.T)加速海外扩张，周一公布管理层大调整，任命投资主管艾若拉为总裁，并称之为社长孙正义的潜在接班人。

目前孙正义和软银正努力让2013年斥资逾200亿美元收购美国运营商Sprint(S.N)盈利。日本经济迟缓迫使该公司更加着眼海外以求增长。

孙正义在软银财报大会上宣布艾若拉的任命，称这位谷歌(Google)(GOOGL.O)前高管是未来领导公司的“强力候选人”。

艾若拉7月加入软银后负责管理向印度新兴科技企业Snapdeal, Ola Cabs及Housing.com进行投资，公司计划向印度潜力巨大但仍待开发的在线零售市场投资100亿美元。

他说，他在进行投资时参照三个标准--市场规模、团队质量以及正确的商业模式。

“就目前而言，我们只专注于卓越的企业家、优秀的公司及我们可以投资的良好市场。”

艾若拉将在6月19日走马上任。

艾若拉向路透表示，孙正义并不急于出售软银所持有的中国电商巨头阿里巴巴集团(BABA.N)股份，因为他对后者的增长抱有信心。

“在董事会后，孙正义对阿里巴巴继续增长的信心达到了前所未有的程度，”艾若拉说。

“在这种情况下，我们不急于出售阿里巴巴股份。”

“我们希望进行更多投资和收购，甚至比现在更多，”孙正义说。“展望未来，海外市场将成为软银主要考虑的因素。”(完)

(编译 王丽鑫/汪红英；审校 龚芳/郑茵)

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