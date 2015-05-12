软银任命艾若拉为总裁 或为社长孙正义接班人

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京5月11日 - 日本电信公司--软银(9984.T)加速海外扩张，周一公布管理层大调整，任命投资主管艾若拉为总裁，并称之为社长孙正义的潜在接班人。
目前孙正义和软银正努力让2013年斥资逾200亿美元收购美国运营商Sprint(S.N)盈利。日本经济迟缓迫使该公司更加着眼海外以求增长。
孙正义在软银财报大会上宣布艾若拉的任命，称这位谷歌(Google)(GOOGL.O)前高管是未来领导公司的“强力候选人”。
艾若拉7月加入软银后负责管理向印度新兴科技企业Snapdeal, Ola Cabs及Housing.com进行投资，公司计划向印度潜力巨大但仍待开发的在线零售市场投资100亿美元。
他说，他在进行投资时参照三个标准--市场规模、团队质量以及正确的商业模式。
“就目前而言，我们只专注于卓越的企业家、优秀的公司及我们可以投资的良好市场。”
艾若拉将在6月19日走马上任。
艾若拉向路透表示，孙正义并不急于出售软银所持有的中国电商巨头阿里巴巴集团(BABA.N)股份，因为他对后者的增长抱有信心。
“在董事会后，孙正义对阿里巴巴继续增长的信心达到了前所未有的程度，”艾若拉说。
“在这种情况下，我们不急于出售阿里巴巴股份。”
“我们希望进行更多投资和收购，甚至比现在更多，”孙正义说。“展望未来，海外市场将成为软银主要考虑的因素。”(完)
(编译 王丽鑫/汪红英；审校 龚芳/郑茵)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。