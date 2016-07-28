软银第一财季获利基本持平 国内电信业务获利稳健

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京7月28日 - 日本电信及互联网综合企业软银集团(9984.T)公布，第一财季营业利润增长0.2%，因国内电信业务稳健获利抵消了美国子公司Sprint Corp (S.N)的亏损。
软银拥有Sprint超过80%的股权。该集团称，4-6月当季营业利润增至3,192.4亿日圆(30.5亿美元)，上年同期为3,185.6亿日圆。
软银未提供全财年业绩预估。
该集团本月稍早称，将以320亿美元现金收购英国芯片(晶片)设计商ARM ARM.L。社长孙正义表示，他进行ARM交易是因为相信已接近扭转Sprint亏损局面。
尽管Sprint本周公布的季度亏损规模扩大，但仍表示预计会在下一财年实现正值现金流，从而推动其股价大涨。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。