软银第一财季获利基本持平 国内电信业务获利稳健

路透东京7月28日 - 日本电信及互联网综合企业软银集团(9984.T)公布，第一财季营业利润增长0.2%，因国内电信业务稳健获利抵消了美国子公司Sprint Corp (S.N)的亏损。

软银拥有Sprint超过80%的股权。该集团称，4-6月当季营业利润增至3,192.4亿日圆(30.5亿美元)，上年同期为3,185.6亿日圆。

软银未提供全财年业绩预估。

该集团本月稍早称，将以320亿美元现金收购英国芯片(晶片)设计商ARM ARM.L。社长孙正义表示，他进行ARM交易是因为相信已接近扭转Sprint亏损局面。

尽管Sprint本周公布的季度亏损规模扩大，但仍表示预计会在下一财年实现正值现金流，从而推动其股价大涨。(完)