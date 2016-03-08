软银宣布企业重组 力图提振投资者信心

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月7日 - 日本电信业巨擘软银(9984.T)计划分拆国内与海外业务，并分别设置社长职务，这是软银自上月创纪录的44亿美元股票回购计划后的最新举措，期望借此提升股东价值。
软银的海外部门包括对亏损的美国无线通信公司Sprint(S.N)及阿里巴巴(BABA.N)的持股，国内部门则包括对雅虎日本(4689.T)的持股。
软银会长兼社长孙正义目前仍负责集团的整体业务运作。
在这项内部重组计划之前，软银在2月中宣布公司史上最大规模的股票回购计划，价值高达其自身股份的14.2%。
该项股票回购计划发布前，软银股价较上年同期已下滑将近40%，因Sprint前途令人担忧。软银持有Sprint多数股权。软银股价周五早盘上涨逾2%。
营业利润有很大一部分来自国内移动部门，软银需要这些利润来支持改善Sprint境况的行动。
软银一位发言人称，这次重组不会把国内与国外部门的获利分开，软银仍是百分百控股这两个部门的单一上市企业。
软银首席营运官艾若拉将掌管海外部门，软银主管兼董事之一的宫内谦将领导国内业务。
软银表示，资产转移将在12月31日之前完成。(完)
(编译 陈宗琦/李婷仪 审校 徐文焰/张涛)
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