软银收购Sprint有助后者每年节约20亿美元--软银社长

日本东芝旗下西屋电气周二申请破产是个理想选择--消息（更新版2）
路透东京3月27日 - 据直接了解情况的消息人士透露，东芝旗下的美国西屋电气最早可能周二申请破产保护，希望在财年结束之前控制损失。
路透东京6月21日 - 日本软银(9984.T)社长孙正义周五表示，在软银收购美国移动运营商Sprint Nextel(S.N)之后的头四年，Sprint平均每年将能通过开支削减措施节省2,000亿日圆(20亿美元)。
孙正义在软银年度股东大会上表示，只要Sprint股东和美国联邦通讯委员会(FCC)批准，软银基本将在7月收购Sprint。
他还表示，与美国卫星电视提供商Dish Network Corp(DISH.O)的激烈竞购，也促使该公司考虑了各种其他选项，包括收购美国第四大无线运营商T-Mobile。后者的74%股权由德国电讯(DTEGn.DE)持有。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透伦敦/休斯敦3月27日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团一位资深高管称，该公司与Anadarko Petroleum Corp 可能将让位于德克萨斯州、富油二叠纪盆地的一家为期10年的合资企业到期，并分拆他们的资产，希望藉此提高开发速度。
路透香港3月27日 - 花旗集团计划到2020年时，将其在韩国的财富管理业务扩张一倍，使管理的资产达到60亿美元左右。花旗拟建立新的办公室并对数码科技进行投资，从而吸引新客户。