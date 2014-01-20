软银与德国电讯协商Sprint与T-Mobile合并事宜--彭博

美联航CEO与中国领事馆官员会面 讨论拖乘客下机事件影响
路透纽约4月18日 - 美国联合航空公司称，该公司执行长Oscar Munoz会见中国驻芝加哥总领事馆官员，讨论强拖乘客下机事件可能对预订情况产生的影响，但目前断言在华业务是否受到该事件打击仍为时尚早。
路透法兰克福1月19日 -彭博周日援引知情消息人士的话报导，日本软银(9984.T)已与德国电讯(DTEGn.DE)展开直接洽商，寻求将其Sprint Corp(S.N)和德国电讯旗下的T-Mobile USTMUS.N合并。
德国电讯本周将其在T-Mobile的67%持股转给旗下一家荷兰控股公司，助燃对其可能寻求出售美国业务的臆测。
Sprint和T-Mobile US长期以来一直希望合并以打造一家更强大的企业，与美国两家最大的移动运营商Verizon(VZ.N)和美国电话电报公司(T.N)抗衡，而且软银社长孙正义希望建立全球最大的移动互联网公司。
彭博报导称，软银已获得银行的融资保证，但可能仍需要数月才能达成协议。
彭博进一步报道指出，要解决的问题包括软银购买德国电讯在T-Mobile持股将付多少现金和股票，以及Sprint和T-Mobile如何合并。
消息人士12月时对路透表示，软银在就收购T-Mobile US进行协商，同时还在讨论为该交易融资问题。
周日未联系到德国电讯予以置评。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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