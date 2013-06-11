更新版-企业并购：软银上调收购Sprint股份出价，并推迟召开股东大会

(新增细节)

* 软银将收购Sprint股份的出价从201亿美元提高至216亿美元

* Sprint将股东大会日期从6月12日推迟到6月25日

* Sprint称Dish的出价不太可能成为“优胜价格”

* Paulson & Co表示，将全力支持软银的出价

路透东京6月11日 - 日本软银 周二表示，已与Sprint Nextel 达成一致，将其对后者的收购出价从201亿美元提高至216亿美元。

Sprint原定于周三举行股东大会，就软银的出价进行投票，不过现已将会议日期推后至6月25日。软银的价格面临着Dish Network 255亿美元竞争出价的挑战。

对冲基金公司兼Sprint第二大股东Paulson & Co表示，将全力支持软银提高后的出价。

Sprint在另一份声明中称，软银将把分发给Sprint股东的现金提高至45亿美元，使得出价中的现金部分总额达到165亿美元。

Sprint还表示，公司委员会正在评估Dish的出价，并一致认为该出价“不太可能成为‘优胜价格’”。

“由于公司与Dish方面的协商缺乏进展，且软银已提高出价，特别委员会结束了与Dish的商谈，”Sprint称。

Dish必须在6月18日之前提出最优的最后收购出价。