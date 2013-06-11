更新版-企业并购：软银上调收购Sprint股份出价，并推迟召开股东大会

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
(新增细节)
* 软银将收购Sprint股份的出价从201亿美元提高至216亿美元
* Sprint将股东大会日期从6月12日推迟到6月25日
* Sprint称Dish的出价不太可能成为“优胜价格”
* Paulson & Co表示，将全力支持软银的出价
路透东京6月11日 - 日本软银 周二表示，已与Sprint Nextel 达成一致，将其对后者的收购出价从201亿美元提高至216亿美元。
Sprint原定于周三举行股东大会，就软银的出价进行投票，不过现已将会议日期推后至6月25日。软银的价格面临着Dish Network 255亿美元竞争出价的挑战。
对冲基金公司兼Sprint第二大股东Paulson & Co表示，将全力支持软银提高后的出价。
Sprint在另一份声明中称，软银将把分发给Sprint股东的现金提高至45亿美元，使得出价中的现金部分总额达到165亿美元。
Sprint还表示，公司委员会正在评估Dish的出价，并一致认为该出价“不太可能成为‘优胜价格’”。
“由于公司与Dish方面的协商缺乏进展，且软银已提高出价，特别委员会结束了与Dish的商谈，”Sprint称。
Dish必须在6月18日之前提出最优的最后收购出价。
软银股价周二早盘上涨0.5%，大盘日经指数 上升0.3%。(完)
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