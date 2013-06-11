软银上调收购Sprint股份出价(更新版)

软银会长孙正义4月30日在东京举行记者会的资料图片。 REUTERS/Yuya Shino

* 软银将收购Sprint股份的出价从201亿美元提高至216亿美元

* Sprint将股东大会日期从6月12日推迟到6月25日

* Sprint称Dish的出价不太可能成为“优胜价格”

* Paulson & Co表示，将全力支持软银的出价

路透东京6月11日 - 日本软银(9984.T)周二表示，已与Sprint Nextel(S.N)达成一致，将其对后者的收购出价从201亿美元提高至216亿美元。

Sprint原定于周三举行股东大会，就软银的出价进行投票，不过现已将会议日期推后至6月25日。软银的价格面临着Dish Network(DISH.O) 255亿美元竞争出价的挑战。

对冲基金公司兼Sprint第二大股东Paulson & Co表示，将全力支持软银提高后的出价。

Sprint在另一份声明中称，软银将把分发给Sprint股东的现金提高至45亿美元，使得出价中的现金部分总额达到165亿美元。

Sprint还表示，公司委员会正在评估Dish的出价，并一致认为该出价“不太可能成为‘优胜价格’”。

“由于公司与Dish方面的协商缺乏进展，且软银已提高出价，特别委员会结束了与Dish的商谈，”Sprint称。

Dish必须在6月18日之前提出最优的最后收购出价。

软银股价周二早盘上涨0.5%，大盘日经指数.N225上升0.3%。(完)

(编译 徐文焰；审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。