企业并购：收购能帮助Sprint每年节约20亿美元--软银社长孙正义

路透东京6月21日 - 日本软银 社长孙正义周五表示，在软银收购美国移动运营商Sprint Nextel 之后的头四年，Sprint平均每年将能通过开支削减措施节省2,000亿日圆(20亿美元)。

孙正义在软银年度股东大会上表示，只要Sprint股东和美国联邦通讯委员会(FCC)批准，软银基本将在7月收购Sprint。

他还表示，与美国卫星电视提供商Dish Network Corp 的激烈竞购，也促使该公司考虑了各种其他选项，包括收购美国第四大无线运营商T-Mobile。后者的74%股权由德国电讯 持有。(完)