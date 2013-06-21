企业并购：收购能帮助Sprint每年节约20亿美元--软银社长孙正义

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透东京6月21日 - 日本软银 社长孙正义周五表示，在软银收购美国移动运营商Sprint Nextel 之后的头四年，Sprint平均每年将能通过开支削减措施节省2,000亿日圆(20亿美元)。
孙正义在软银年度股东大会上表示，只要Sprint股东和美国联邦通讯委员会(FCC)批准，软银基本将在7月收购Sprint。
他还表示，与美国卫星电视提供商Dish Network Corp 的激烈竞购，也促使该公司考虑了各种其他选项，包括收购美国第四大无线运营商T-Mobile。后者的74%股权由德国电讯 持有。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。