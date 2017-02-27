焦点：软银接近以30亿美元入股美国初创企业WeWork--CNBC

图为2014年12月资料图片，显示日本软银的公司logo。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京/香港2月27日 - 据CNBC周一报导，日本软银集团(9984.T)接近达成向美国办公室分享初创企业WeWork的投资，预计超过30亿美元。目前软银将触角伸到科技和电信之外的领域。

在创始人孙正义的领导下，过去几个月软银进行了一系列令人意外的收购和投资，其中最新一起是以全现金收购投资管理公司FortressInvestment Group (FIG.N)。

随着电信服务市场的成熟，软银将目标转向前沿的科技领域，去年该公司宣布与沙特联合成立一个科技投资基金，基金规模可能扩大至1,000亿美元，软银也随之成为全球最大的私募股权投资者之一。

美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)援引匿名消息人士的话称，软银考虑向总部位于纽约的WeWork首笔投资20亿美元，之后的第二笔投资将超过10亿美元。

CNBC补充称，第二笔投资规模可能增扩至接近20亿美元，这样一来总投资规模将达到近40亿美元。若交易达成，WeWork的估值将超过200亿美元。

软银和WeWork未予置评。

来自WeWork一家投资者的两位人士说，软银围绕投资已经讨论了一段时间。但他们未详细展开说明。

WeWork为在美洲、欧洲、香港和上海的初创企业提供共享的办公空间。公司联合创始人Miguel McKelvey上周在香港对记者说，WeWork计划5月进军北京市场。

McKelvey说，公司将在预计的公开上市之前继续筹集资本，但他没提到具体时间表。

联想控股(3396.HK)及其成员企业弘毅投资、中国地产商中泛控股(0715.HK)等投资者，去年向WeWork投资7亿美元。

弘毅投资表示，投资案对WeWork的估值为167亿美元。这个数字低于CNBC的报导，但仍足以让WeWork跻身全球最有价值新创企业行列。

软银股价早盘跌幅深达2.3%，日股日经指数.N225下跌1.4%。

软银去年以320亿美元收购英国晶片设计商ARM(安谋)。

孙正义去年12月初与美国总统特朗普会面后，承诺在美国投资500亿美元及创造5万个就业岗位。

软银的一些并购已经让部分分析师感到忧心，因软银目前面临庞大债务压力。(完)