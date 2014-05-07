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国际财经 | 2014年 5月 7日 星期三 15:38 BJT

软银社长孙正义称并无计划在阿里巴巴IPO时出售股份

路透东京5月7日 -软银(9984.T)社长孙正义周三表示，其公司无计划在中国在线零售巨头阿里巴巴IPO-ALIB.N首次公开发行(IPO)时出售部分股份。

孙正义是在东京的新闻发布会上做出上述表态。此前，软银公布了上一财年的财报。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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