独家：软银拟将T-Mobile US作为收购Sprint失利的B计划--消息

5月29日在东京拍到的一名男子走过软银的标志。 REUTERS/Toru Hanai

路透6月7日 - 三位消息人士周五表示，软银(9984.T)就收购德国电讯(DTEGn.DE)旗下的T-Mobile USTMUS.N与其进行磋商，如果软银收购Sprint Nextel(S.N)失利，这或将成为其进军美国无线市场的备选方案。

去年软银与德国电讯曾就收购T-Mobile USA进行过磋商，此后也定期进行讨论；不过其中的两位消息人士表示，在Dish Network(DISH.O)开出255亿美元价码也要收购Sprint之后，最近几周软银与德国电讯的磋商变得更加频繁。软银对Sprint的出价是201亿美元收购70%股份。

德国电讯在T-Mobile US持有74%的股份，消息人士称一个可能是软银收购该股份。T-Mobile US的市值约为150亿美元。

消息人士表示，软银在收购Sprint上已耗费数月时间，现在仍想促成该交易，T-Mobile的交易可能作为“B计划”。由于磋商尚未公开，消息人士拒绝署名。

在有关软银收购兴趣的消息传出后，T-Mobile股价上涨逾3%，而Sprint股价下跌1.2%。

Sprint股东将于6月12日就是否批准软银收购Sprint进行投票，而在此之前软银与德国电讯进行的谈判，可能会给即将决定如何投票的投资者带来压力。代理顾问Glass Lewis在本周稍早表示，Sprint股东不应在董事会评估Dish出价的同时，对软银的出价进行投票。

“在我看来，这更像是软银在故作姿态，可能意在向Sprint特别委员会施压，要求其不要藉推迟下周的投票来争取时间继续与Dish董事长Ergen谈判，”BTIG分析师Walter Piecyk表示，意指Dish董事长Charlie Ergen。

Westchester资本管理公司的并购套利基金经理人Roy Behren表示，“我认为除非他们提高报价，否则软银很难赢得投票。”该公司手握超过1,900万股Sprint股票。

但对Sprint股东来说，软银对T-mobile US表示出兴趣，进一步增加了权衡利弊的难度。

软银与之交易的进展程度要比Dish深得多，后者现只处在初级阶段。软银已经通过了美国海外投资监管机构的一项重要审核，也接近完成美国联邦通讯委员会(FCC)的评估。大型代理顾问公司ISS也对软银表示支持。

消息人士表示，除此之外，如果软银决定放弃收购Sprint，将坐收来自外汇对冲收益、此前购买Sprint股份和分手费的收入，规模约为50亿美元。

软银、Sprint、T-mobile和德国电讯都拒绝置评。(完)

(编译 李春喜/梁睿雪; 审校 徐文焰)

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