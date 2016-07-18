软银将以320亿美元收购英国芯片设计商ARM--消息

路透东京7月18日 - 据熟悉情况的消息人士透露，日本软银集团(9984.T)料将同意以大约320亿美元收购英国芯片设计公司ARM Holdings PLC ARM.L，声明可能在周一稍晚发布。

ARM是伦敦上市公司中估值最高的科技公司，是移动处理领域的一家主要公司，该公司的处理器和图形技术被三星(005830.KS)、华为和苹果(AAPL.O)应用在自己设计的微芯片中。

路透暂时联系不上软银置评，ARM高管在工作时间之外也联系不上。

如果交易得到证实，将为欧洲科技界迄今最大的收购案之一，也将是软银公司的最大收购案，超过软银在2013年以220亿美元收购无线运营商Sprint控股权的并购案。

软银过去几周宣布，计划通过出售中国电商巨擎阿里巴巴(BABA.N)持股等资产筹资140亿美元，对这家很少退出投资的集团来说非比寻常。不过分析师此前预计，软银将把这些资金用于削减债务，或通过回购股票来回馈股东。

如果周一宣布这项交易，这距离软银社长孙正义取消退休计划还不到一个月。

孙正义当时表示，他想留任以发展Sprint，同时完成软银向科技投资巨头的转变。被孙正义称作下一个技术“范式转换”的触发因素包括人工智能和物联网，而这正是ARM的新关注点。

ARM今年稍早收购了英国影像专业公司Apical，后者专注于影像和嵌入式计算机视觉技术。

就在该收购案之前数周，英国公投决定脱离欧盟，脱欧决定重挫英镑但拉抬日圆。

尽管其已警告英国退欧将对员工安排造成影响，ARMHoldings的营收大都以美元计算，并已将授权技术多元化。该公司的股价自公投以来已上涨近17%。

根据金融时报周一稍早的报导，软银将以每股17英镑的现金价格收购ARM股票，较周五收盘价11.89英镑溢价逾40%。

软银股价周一逢日本金融市场休市而未交易。(完)