软银将以320亿美元收购英国芯片设计商ARM--消息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京7月18日 - 据熟悉情况的消息人士透露，日本软银集团(9984.T)料将同意以大约320亿美元收购英国芯片设计公司ARM Holdings PLC ARM.L，声明可能在周一稍晚发布。
ARM是伦敦上市公司中估值最高的科技公司，是移动处理领域的一家主要公司，该公司的处理器和图形技术被三星(005830.KS)、华为和苹果(AAPL.O)应用在自己设计的微芯片中。
路透暂时联系不上软银置评，ARM高管在工作时间之外也联系不上。
如果交易得到证实，将为欧洲科技界迄今最大的收购案之一，也将是软银公司的最大收购案，超过软银在2013年以220亿美元收购无线运营商Sprint控股权的并购案。
软银过去几周宣布，计划通过出售中国电商巨擎阿里巴巴(BABA.N)持股等资产筹资140亿美元，对这家很少退出投资的集团来说非比寻常。不过分析师此前预计，软银将把这些资金用于削减债务，或通过回购股票来回馈股东。
如果周一宣布这项交易，这距离软银社长孙正义取消退休计划还不到一个月。
孙正义当时表示，他想留任以发展Sprint，同时完成软银向科技投资巨头的转变。被孙正义称作下一个技术“范式转换”的触发因素包括人工智能和物联网，而这正是ARM的新关注点。
ARM今年稍早收购了英国影像专业公司Apical，后者专注于影像和嵌入式计算机视觉技术。
就在该收购案之前数周，英国公投决定脱离欧盟，脱欧决定重挫英镑但拉抬日圆。
尽管其已警告英国退欧将对员工安排造成影响，ARMHoldings的营收大都以美元计算，并已将授权技术多元化。该公司的股价自公投以来已上涨近17%。
根据金融时报周一稍早的报导，软银将以每股17英镑的现金价格收购ARM股票，较周五收盘价11.89英镑溢价逾40%。
软银股价周一逢日本金融市场休市而未交易。(完)
(编译 李春喜/杜明霞/戴素萍 审校 王丽鑫/王兴亚/白云)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。