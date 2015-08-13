软银以约8700万美元增持美国无线运营商Sprint股份

路透8月12日 - 美国无线运营商Sprint(S.N)的多数股东--日本电讯集团软银(9984.T)宣布，增持后者股票2,290万股，加权平均价为3.80美元。

Sprint周三盘后上涨8.2%，报4.20美元。

软银持有Sprint约80%股权，称此次购股总计约8,700万美元，通过子公司Galaxy Investment Holdings进行。

公司称，预计增持后对Sprint持股不会达到85%。

软银曾对Sprint失去信心，考虑将其出售，因美国月租计划要求无线运营商向设备供应商预先付款，导致Sprint一直在大量消耗现金。

但Sprint上周公布的季度亏损小于预期，因公司开展促销，并提供数据容量加倍等优惠活动，使用户数量净增67.5万个。软银称并无出售Sprint股权的计划，以安抚投资者的担忧。(完)

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。