软银以约8700万美元增持美国无线运营商Sprint股份

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月12日 - 美国无线运营商Sprint(S.N)的多数股东--日本电讯集团软银(9984.T)宣布，增持后者股票2,290万股，加权平均价为3.80美元。
Sprint周三盘后上涨8.2%，报4.20美元。
软银持有Sprint约80%股权，称此次购股总计约8,700万美元，通过子公司Galaxy Investment Holdings进行。
公司称，预计增持后对Sprint持股不会达到85%。
软银曾对Sprint失去信心，考虑将其出售，因美国月租计划要求无线运营商向设备供应商预先付款，导致Sprint一直在大量消耗现金。
但Sprint上周公布的季度亏损小于预期，因公司开展促销，并提供数据容量加倍等优惠活动，使用户数量净增67.5万个。软银称并无出售Sprint股权的计划，以安抚投资者的担忧。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。