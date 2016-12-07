焦点：日本软银将在美国投资500亿美元 给特朗普送上大礼

2016年12月6日，纽约，软银社长孙正义会见媒体记者，稍早他在特朗普大厦拜会了美国当选总统特朗普。 REUTERS/Brendan McDermid

路透华盛顿12月6日 - 美国总统当选人特朗普周二称，日本软银(9984.T)计划在美国投资500亿美元，创造5万个新工作岗位。

根据华尔街日报，这些投资资金将来自一规模为1千亿美元的投资基金，软银社长孙正义正与沙特主权财富基金以及其他潜在伙伴共同设立该基金。

特朗普是在曼哈顿特朗普大厦(Trump Tower)与孙正义会面时做出此项宣布。软银是家投资多元的公司，拥有美国电信运营商Sprint(S.N)、中国电商巨擘阿里巴巴(BABA.N)及其他公司等股份。

特朗普表示，“各位女士及先生，这位是来自日本软银的孙正义先生。他刚刚同意将在美国投资500亿美元和5万个工作岗位。”

特朗普稍晚在推特上表示，“若我们没有赢得大选，他不会这样做。”

孙正义对记者表示，他的公司将在美国投资初创企业，从而创造就业机会。

孙正义称，“我来祝贺他当选总统。我们讨论了这个话题。我说祝贺他当选，并愿意在美国投资，因为他将大量减少监管。美国将再次强大。”

他并称，“我们将在美国投资500亿美元，创造5万个新的就业岗位。”

软银(SFTBY.PK)在美国股市交易的存托凭证终场收高近3%至30.99美元，日高为31.5美元。

孙正义原本希望将Sprint与T-Mobile US(TMUS.O)合并，以挑战市场龙头美国电话电报公司(AT&T)(T.N)及威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)。在美国监管机关暗示将驳回该计划后，Sprint不得不放弃对T-Mobile的收购。

在孙正义发表评论后，Sprint股价触及日高，并达到两年半来最高水平，盘中交投热络。该股收盘上涨1.49%，报8.17美元。软银拥有Sprint 82%的股份。

目前尚不清楚软银之前已披露了多大投资规模。软银曾于大选前一天的11月7日表示，计划未来透过1,000亿美元的科技基金进行大规模投资，而非软银直接投资，以避免已然庞大的债务继续增加。

若科技投资基金规模扩大至1,000亿美元，将成为全球最大的私募股权投资者之一，也可能是业界的佼佼者。(完)