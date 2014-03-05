软银在美并购遭质疑 孙正义称美国移动产业无竞争力

路透东京3月4日 -日本移动运营商--软银(股份有限公司)(9984.T)称，社长孙正义将在下周于华盛顿发表对美国移动产业的看法。此前美国监管者对该公司可能收购T-Mobile USTMUS.N表示质疑。

孙正义将对美国议员、教育业者和商界领袖讲话。自软银去年以216亿美元收购美国第三大移动运营商Sprint(S.N)以来，这是他对美国听众的首次公开演讲。

市场将关注他对竞争格局的评论，此前他的表态一直极富争议。此前消息人士称Sprint已经展开收购第四大美国移动运营商T-Mobile的洽谈。

孙正义上个月批评了美国移动网络以及该行业的竞争水平。

在上个月的获利发布会上，孙正义拒绝透露该公司是否正洽购T-Mobile。不过，他严厉批评了受美国电话电报公司(T.N)以及Verizon Communications(VZ.N)主导的美国移动产业。

“我只能说，美国移动产业相比其他国家并没有竞争力，网络状况也不好，”他表示。(完)

(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)

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