软银-Sprint收购案对美国市场影响有限

* 收购案并未改变由Verizon及AT&T占据主导地位的市场版图

* Sprint需要技术以外助力,以拉近落後差距

* 许多人认为Sprint获得的最大好处是短期现金挹注

路透纽约/旧金山10月15日电---这是今年科技业最大一宗收购案,也是日本史上最大海外收购案.但这笔收购案不会让情势改观.

日本软银(9984.T)以200亿美元高价,欲收购取得美国第三大电信公司Sprint Nextel Corp (S.N)的控制权,是软银社长孙正义大胆跨出日本低迷市场的一步.一些分析师表示,这让Sprint获得迫切需要的财务实力,得以收购同业及建造高速网络.

但如果孙正义收购成功,在两大巨头Verizon(VZ.N)及美国电话电报公司(AT&T)(T.N)称霸的美国行动通讯市场上,Sprint要赢得更多客户仍将有一番苦战,同时,T-Mobile及MetroPCS Communications Inc PCS.N也将联手合作.分析师指出,这样的市场势力分配情况将会持续下去.

在作风保守的日本企业文化中,将iPhone引入日本的孙正义,具有十分罕见的积极冒险作风,他或许还会使出更多意外招数,但分析师认为,光凭Sprint收购案无法动摇美国市场两大领导业者的稳固地位.

"拿到技术只是让你能够参与竞争,"研究机构Gartner分析师Phillip Redman称.

他指出,要提升Sprint的地位,光是iPhone和技术升级还不够.尽管Sprint的改进计画及定价不错,但品牌价值仍下跌,一部分是因为竞争地位不利.

根据协议,软银将以201亿美元收购Sprint约70%股权.收购协议仍有待监管当局及股东批准.

软银与Sprint合计拥有9,600万用户.但这包含日本用户,而根据IHS iSuppli资料,2011年Verizon用户接近1.08亿,AT&T则超过1.03亿用户.

"这不会改变市场版图太多,因这项收购并未把一个竞争对手消灭,"Hudson Square分析师Todd Rethemeier称.

对现金吃紧的Sprint而言,最大的好处将是短期资金挹注,协助降低债务.Sprint首席执行官Dan Hesse承认公司面临财务挑战,而新资本将可以迅速改善.

一些分析师表示,Sprint财力充实之後,或许会用於收购,像是收购合作夥伴Clearwire Corp CLWR.O.

但比较难以现金解决的,则是Sprint难以匹敌两大对手的问题.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张若琪

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