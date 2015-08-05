软银将向Sprint提供融资 助其控制现金消耗

路透纽约8月4日 - 美国无线运营商Sprint(S.N)的大股东日本软银(9984.T)周二称，它将设立两个融资载体，帮助Sprint扭转命运，但复苏前路漫长。

软银CEO孙正义意外出席了Sprint的业绩电话会议，他表示软银没有在考虑出售Sprint股权，这安抚了投资者的担忧心情。软银对Sprint持股80%。

Sprint股价周二上扬4.5%，收报3.49美元。

Sprint第二季消耗了22亿美元现金。目前Sprint在与Verizon Communications(VZ.N)、美国电话电报公司(AT&T)(T.N)和T-Mobile USTMUS.N等同行大打价格战，这些公司以各种促销手段相互争夺客源，抑制了彼此的业务增长。

此外，有越来越多的Sprint客户将两年合同改为月租计划。这推迟了电话费用入账Sprint的时间，导致Sprint现金被急剧消耗，因为它还需要向供应商支付设备预付费。

Sprint执行长Marcelo Claure在分析师电话会议中表示，软银将与其他共同出资人一道，设立两个单独的融资载体，以协助Sprint支应其租赁支付和网络升级。他表示，共同出资人以及公司结构的细节将在未来几个月内明确。

“软银的出资比占少数。”孙正义在电话会议称。“我们将和其他合伙人一道提供，按照Sprint手机业务所需的资金规模。同样，我们正在筹备一个网络设备租赁方面的融资工具。”

Claure在路透采访时说，投资人担心Sprint将需要募股、发债，或是出售无线资产以便筹资。

“我们正在做的是想办法让现金部位恢复正常，所以并不是要进一步举债。”

分析师称，尽管获得软银支持令人欣慰，但Sprint的财务状况还需好一阵子才能改善。

“通过新融资载体融得的表外债务，依然是债务。”MoffettNathanson分析师Craig Moffett在一份报告中指出。

自1月以来，Sprint的负债已从325亿美元升至341亿美元。(完)

(编译 白云/张若琪 审校 王丽鑫/郑茵)

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