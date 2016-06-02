软银称其完全未参与雅虎资产出售的程序

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透6月1日 - 软银(9984.T)副总裁艾若拉称，软银(9984.T)将不会动用最近售出阿里巴巴(BABA.N)持股所得资金去收购任何雅虎(YHOO.O)待售的资产。
“我们希望所得资金用于管理我们的杠杆以及资产负债表，其中未包括在美国的扩张或收购，”艾若拉在电话会议中向分析师说明周二售股细节时说。
“我可以明确地说，我们完全没有参与雅虎资产出售的程序，”他说。(完)
(编译 李婷仪 审校 白云)
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。