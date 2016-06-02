软银称其完全未参与雅虎资产出售的程序

路透6月1日 - 软银(9984.T)副总裁艾若拉称，软银(9984.T)将不会动用最近售出阿里巴巴(BABA.N)持股所得资金去收购任何雅虎(YHOO.O)待售的资产。

“我们希望所得资金用于管理我们的杠杆以及资产负债表，其中未包括在美国的扩张或收购，”艾若拉在电话会议中向分析师说明周二售股细节时说。