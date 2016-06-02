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国际财经 | 2016年 6月 2日 星期四 08:19 BJT

软银称其完全未参与雅虎资产出售的程序

路透6月1日 - 软银(9984.T)副总裁艾若拉称，软银(9984.T)将不会动用最近售出阿里巴巴(BABA.N)持股所得资金去收购任何雅虎(YHOO.O)待售的资产。

“我们希望所得资金用于管理我们的杠杆以及资产负债表，其中未包括在美国的扩张或收购，”艾若拉在电话会议中向分析师说明周二售股细节时说。

“我可以明确地说，我们完全没有参与雅虎资产出售的程序，”他说。(完)

(编译 李婷仪 审校 白云)

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