日股业绩：软银第二季利润大增39%，得益于削减成本和Sprint亏损减少

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透东京11月4日 - 日本电信巨头软银 周三公布，第二季营业利润大增39%，得益于该公司削减了国内业务成本，并且旗下的美国Sprint Corp 业务出现一些好转。软银在2013年以逾200亿美元收购了美国无线运营商Sprint。
软银称，7-9月季度的营业利润由上年同期的2,460亿日圆攀升至3,420亿日圆(28亿美元)，好于汤森路透访问的四位分析师平均预估的3,290亿日圆。
软银持有Sprint的83%股权。Sprint周二公布的业绩显示，季度亏损减少，但由于促销降价，亏损仍高于分析师的预估。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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