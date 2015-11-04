日股业绩：软银第二季利润大增39%，得益于削减成本和Sprint亏损减少

路透东京11月4日 - 日本电信巨头软银 周三公布，第二季营业利润大增39%，得益于该公司削减了国内业务成本，并且旗下的美国Sprint Corp 业务出现一些好转。软银在2013年以逾200亿美元收购了美国无线运营商Sprint。

软银称，7-9月季度的营业利润由上年同期的2,460亿日圆攀升至3,420亿日圆(28亿美元)，好于汤森路透访问的四位分析师平均预估的3,290亿日圆。

软银持有Sprint的83%股权。Sprint周二公布的业绩显示，季度亏损减少，但由于促销降价，亏损仍高于分析师的预估。(完)