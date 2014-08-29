软银及旗下Sprint将在美国和日本市场首次销售索尼手机--消息

路透东京8月29日 - 根据熟悉情况的消息人士，软银(9984.T)将首次出售索尼(6758.T)生产的智能手机。软银将在日本开始销售新一代Xperia智能手机，同时也将透过子公司Sprint(S.N)在美国市场出售。

四位消息人士对路透表示，索尼下一代旗舰智能机XperiaZ3将在下周柏林举行的IFA科技展览上亮相。冬季假日期间将在美国和日本市场开售。

这将是软银移动部门第一次销售索尼手机，也是首次可以在除了T-Mobile USTMUS.N之外的运营商买到索尼智能手机。(完)

(编译 洪曦; 审校 王洋)

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