软件信息服务业十二五年均增24.5%以上--工信部规划

路透北京4月6日电---中国工业和信息化部周五发布软件和信息技术服务业"十二五"(2011-2015年)发展规划称,到2015年该业务收入突破4万亿元人民币,年均增长24.5%以上,软件出口达到600亿美元.

工信部网站的规划并称,信息技术服务2015年目标收入超过2.5万亿元,占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%.

规划称,到2015年将培育10家以上年收入超过100亿元的软件企业,产生3到5个千亿级企业;同期形成10个以上产业收入超过千亿元的城市,培育2到3个产业收入超过5千亿元的产业集聚区.

同时,要鼓励骨干企业在境外设立公司、组建营销网络和研发中心、开展跨国并购等;鼓励外商投资软件和信息技术服务业,鼓励跨国软件企业在中国设立离岸服务中心、研发中心、经营总部;巩固软件开发离岸外包,支持软件和信息技术服务出口.

在投融资环境方面,要推动各类产业投资机构和担保机构加大对软件企业的支持力度,通过出口补助、贷款贴息等方式支持软件出口、服务外包和境外并购.

并要鼓励地方设立支持软件企业发展的风险投资基金和股权投资基金,建立投资风险补偿机制,引导社会资金、特别是国内风险投资基金投资软件和信息技术服务业;积极支持软件企业进入境内外资本市场融资.

"十一五"(2006-2010年)时期,中国软件和信息技术服务业年均增速达28.3%.2010年,软件和信息技术服务业务收入达到1.36万亿元.

中国软件和信息技术服务业上市公司包括东软集团(600718.SS)、用友软件(600588.SS)及中国软件(600536.SS)等.(完)

欲了解更多详情,请点选工信部网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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