法兴银行为节省成本将在法国裁员420人

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透巴黎9月21日 - 法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)周一表示，计划在法国裁员420人，此为该行在2015年至2017年期间节省8.5亿欧元(9.508亿美元)成本的计划内容之一。
欧洲的银行普遍在检视他们的员工人数，欲在贷款利润受到挤压的情况下致力于削减成本。法兴银行还在寻求对监管成本上升和技术挑战做出回应。
这项裁员计划将通过自愿离职在金融、人力资源和媒体沟通部门裁减190个职位，通过合约到期不续约的方式在全球银行和投资者解决方案部门裁减230个职位。
法兴银行拒绝就其在法国之外的计划置评。据该行2014年年报，其在法国的员工总数为51,794人。
“除了改善内部运营和客户服务之外，目标是为了在2017年底之前再节省8.5亿欧元成本，”法兴银行在电子邮件中对路透表示。
该行还补充称，这项节本计划将给法兴银行带来金融投资的灵活空间，并适应监管条款的变化。(完)
(编译 白云; 审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。