法国兴业银行打算在法国零售银行部门裁减2,000个职位--工会

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透巴黎10月20日 - 法国劳工民主联合会(CFDT)周二在一份声明中表示，法国兴业银行(SOGN.PA)想在法国零售银行部门裁减2,000个职位并关闭400个分支。
上月有消息称，该银行正在考虑关闭在法国的大约2,000个分支中的20%。
“裁员数量没有得到证实，有待于与工会协商，”法国兴业银行在声明中表示，并称裁员将通过退休计划来进行。
在低利率环境下，且移动与互联网银行越来越受客户欢迎，欧洲各地的银行都在重组零售业务。
法国兴业银行上月表示，通过自愿离职与合同到期后不再续约，计划在法国裁员420人。此为该行在2015-2017年节省8.5亿欧元成本的计划内容之一。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。